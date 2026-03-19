Calciomercato Inter Leo Ostigard per allungare la difesa?

L'Inter sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto difensivo, con particolare attenzione alle riserve dei titolari. Tra i nomi circolati, c'è quello di Leo Ostigard, un difensore che potrebbe essere inserito nel progetto di ampliamento della rosa. La squadra ha già stabilito i tre titolari principali e ora si concentra sulle alternative per coprire eventuali assenze o infortuni.

Ci sarà tanto lavoro per gli uomini di calciomercato dell’ Inter, in particolar modo nel reparto arretrato: stabili i tre titolari (verosimilmente Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni) bisognerà lavorare sulle cosidette seconde linee: in tal senso è spuntato il nome di Leo Ostigard. Calciomercato Inter: i nerazzurri seguono Leo Ostigard L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Leo Ostigard per allungare la difesa? Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic è il primo obiettivo per la difesa nerazzurraSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter Discussioni sull' argomento Nuovo nome per la difesa: l'Inter pensa ad Ostigard, centrale col vizio del gol; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 marzo; Le parole di Bisseck sono chiarissime. Sarà l'Inter a decidere il suo futuro: gli scenari; Bastoni-Barcellona: tutti i nomi papabili per il futuro dell'Inter, da Calafiori a... #Calciomercato @acmilan, @MarioGila00 in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l’Inter - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com CALCIOMERCATO INTER L’#Inter fa sul serio per Marco #Palestra. Il talento classe 2005 è uno dei grandi obiettivi nerazzurri per il futuro della fascia. La valutazione è alta (40-50 milioni) e trattare con l’#Atalanta non è facile. Il piano dell’Inter sarebbe q - facebook.com facebook