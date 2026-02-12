Calciomercato Inter pronta una rivoluzione in difesa | si punta in prospettiva

La squadra nerazzurra sta preparando una vera rivoluzione in difesa. Fonti vicine al club confermano che l’attenzione si sta spostando su giovani promesse, pensando al futuro e a un cambio di rotta rispetto alle scelte passate. Nei prossimi giorni, potrebbero arrivare novità importanti sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo già a partire dalla prossima stagione.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il panorama del calciomercato nerazzurro si preannuncia infuocato. Con l’avvicinarsi della sessione estiva, la dirigenza di Viale della Liberazione sta pianificando una vera e propria metamorfosi strutturale, mirata a ringiovanire un reparto arretrato che ha fatto la storia recente del club. Secondo quanto riportato da un’autorevole testata sportiva (Fonte: Tuttosport ), i meneghini sono pronti a salutare diverse colonne portanti per fare spazio a profili di prospettiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

