Calciomercato Inter LIVE | Nuovo nome per la porta nerazzurra Intanto Chivu incontra lla dirigenza

Durante la giornata si sono susseguite diverse novità riguardanti il calciomercato dell'Inter. È stato confermato un nuovo nome per la porta nerazzurra, mentre un ex calciatore ha incontrato la dirigenza per discutere di eventuali opportunità future. La redazione ha raccolto tutte le indiscrezioni, incontri e trattative attualmente in corso, offrendo un aggiornamento in tempo reale sulle operazioni in atto.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 30 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Nuovo nome per la porta nerazzurra. Intanto Chivu incontra lla dirigenza Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Intreccio in vista con la Roma. Chivu incontra la dirigenza nerazzurradi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter LIVE: Perisic dice sì al ritorno in nerazzurro. Intanto vertice tra Chivu e dirigenzaMercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri…» Solet Inter, la rivelazione:... Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Calciomercato Inter – Trattative live per Lautaro Rivero: piace sempre di più; Calciomercato Inter – Tutto su Moussa Diaby: trattative live per la freccia francese; Serie A, Calciomercato Inter – Difesa tutta nuova: chi va e chi viene; Calciomercato Inter, sfida tra i pali: il confronto statistico tra Sommer e Vicario. Calciomercato Inter, i 4 acquisti più vicini secondo i bookmakerLe quote dei bookmaker sul calciomercato dell'Inter. In prima fila Carnesecchi, Goretzka, Manu Kone e Pellegrini ... interlive.it Calciomercato Inter: Thuram ai saluti, ma spunta un colpo da parte di Ausilio e Marotta in vista dell’estate. Qual è il nomeCalciomercato Inter: Thuram ai saluti, ma spunta un colpo da parte di Ausilio e Marotta in vista dell'estate. Qual è il nome ... calcionews24.com Gila inter é un upgrade rispetto a Bastoni #bastoni #Barcellona #calciomercato #inter #gila - facebook.com facebook Calciomercato #Inter Le ultime su #Palestra x.com