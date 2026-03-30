Ultimissime Inter LIVE | Intreccio in vista con la Roma Chivu incontra la dirigenza nerazzurra

In aggiornamenti in tempo reale, si segnala un incontro tra il rappresentante tecnico e la dirigenza della squadra nerazzurra. Nel frattempo, si continua a seguire con attenzione la situazione relativa alla prossima partita e alle strategie della rosa. La squadra è al centro di diverse discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime ore.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 30 MARZO. Mercato Inter, Chivu mette le basi per la rivoluzione: summit con la dirigenza. Gli obiettivi e. la difesa a quattro Mercato Inter, Chivu incontra la dirigenza per programmare il futuro: tra presente, obiettivi futuri e. cambi tattici Mercato Inter, che intreccio con la Roma! Per un nerazzurro che va, un giallorosso che viene: ecco tutti i dettagli Mercato Inter, si avviano i primi intrecci con la Roma: sul tavolo non c’è solo Manu Koné. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Intreccio in vista con la Roma. Chivu incontra la dirigenza nerazzurra Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: La dirigenza nerazzurra a colloquio con Chivu. Il punto sugli infortunatidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: incontro tra Chivu e la dirigenza, le opinioni sul fallo di mano di Pongracicdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Contenuti e approfondimenti su Ultimissime Inter Discussioni sull' argomento Roma su Carlos Augusto: stallo sul rinnovo con l'Inter e intreccio con Manu Koné, tutte le ultime; Calciomercato Inter LIVE | suggestione Pellegrini a zero intreccio Kone-Carlos Augusto; Boom Inter: 95 milioni Pio Esposito. Poi Sucic e Bonny!; Mercato Inter, la pista Koné si scalda: intreccio con Carlos Augusto e una deadline che può sbloccare tutto. Inter, la Reds passion: Curtis Jones torna di moda e c'è un intreccio con FrattesiL’ arrivo ormai imminente della primavera coinciderà in casa Inter con le prime mosse concrete in vista del futuro. La dolorosa e prematura eliminazione dall’Europa dà comunque già in questo momento ... corrieredellosport.it FcInterNews.it. . Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews. Le ultimissime alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali. Spazio anche ai rumors attorno al futuro di Alessandro Bastoni che arrivano non solo dalla Spagna. - facebook.com facebook Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime x.com