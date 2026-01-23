Calciomercato Inter LIVE | Perisic dice sì al ritorno in nerazzurro Intanto vertice tra Chivu e dirigenza

Su Inter News 24, aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato nerazzurro. Perisic ha accettato di tornare all'Inter, mentre Chivu si è incontrato con la dirigenza per discutere le prossime operazioni. Restate informati sulle trattative in corso, le ufficialità e le novità che interessano il club e i suoi tifosi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Vertice Inter Chivu, ecco le richieste fatte dal tecnico nerazzurro: dal tema rinnovi a Frattesi, fino al possibile ritorno di Perisic. Il tecnico dell'Inter, Chivu, ha incontrato la dirigenza per discutere delle strategie di mercato. Calciomercato Inter, per la fascia destra si è pensato anche al clamoroso ritorno di Perisic. Per l'Inter, il calciomercato invernale si concentra sulla fascia destra, con l'obiettivo di rinforzare l'organico già a gennaio.

