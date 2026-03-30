Calcio Uisp a 11 | il super poker di Cabano stende il Sesta Godano

Nel campionato di calcio Uisp a 11, una squadra ha segnato quattro gol in una sola partita, sconfiggendo la formazione del Sesta Godano. La partita si è svolta a La Spezia e si è conclusa con una vittoria netta per la squadra con il nome Cabano. Nel frattempo, altre squadre come Virgoletta, Blues Boys e Amatori Castelnuovo hanno ottenuto risultati positivi, mentre la capolista e la seconda in classifica hanno subito alcune sconfitte.

La Spezia, 30 marzo 2026 – Si rilanciano Virgoletta, Blues Boys e Amatori Castelnuovo, frenano la leader Amatori Castelnuovo e la prima inseguitrice (che rimedia un k.o.) Sarzana calcio. Sugli scudi, nella decima giornata di ritorno del Girone 1 del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Sugli scudi, senza dubbio, Cabano, autore di un poker nella manita castelnovese al Sesta Godano. Nel Girone 2, dove l' Intercomunale Beverino strapazza sul campo ospite l'Autoservice Cassana, guida sempre l'Aston Uella Carrara che vince però soltanto di misura in trasferta contro il fanalino di coda Romito. GIRONE 1 Risultati: Cpo Agr. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: il super poker di Cabano stende il Sesta Godano Articoli correlati Calcio uisp. La super tripletta di Cerbioni stende il Real Isola. Il Boccaccio vince e torna a sperare nella promozioneIl Real Isola cade 3-1 in casa contro i campioni in carica del Vitolini (tripletta di Cerboni) nel remake della finale dello scorso anno, ma complice... Calcio Uisp: Scremin e Raggi fanno poker ed esultanoLa Spezia, 27 febbraio 2026 – Nuti, Moreni e Morina per continuare a stare lassù, in vetta solitaria, con la terza vittoria di fila anche nella... Contenuti e approfondimenti su Calcio Uisp Temi più discussi: Calcio a 11 UISP Milano: al via la nuova stagione da settembre 2026; Calcio Uisp a 11: la Serra stupisce tutti e batte il Blues Boys; Scheda squadra Pol. Madonnina; Calcio Uisp a 11: il super poker di Cabano stende il Sesta Godano. Calcio Uisp – In serie A settimana favorevole per il Pathetic di PoliCondividi i nostri contenutiCAMPIONATO CALCIO A 5 GROSSETO Prosegue senza sosta l’attività del calcio a 5 targato Uisp, con le tre serie che marciano spedite verso il caldissimo finale di stagione. Ri ... grossetosport.com Calcio Uisp a 11: Vannoni scatenato ne fa 3 all'Atletico GordanaLa Spezia, 23 febbraio 2026 – Resta in corsa il Sarzana, che pareggia con il Pugliola/Bellavista, ma rientra in ballo anche lo Sporting Bacco, che supera il Virgoletta nella sfida diretta. Certo, anch ... lanazione.it Calcio a 5 UISP Comitato Regionale Veneto Aps Risultati Girone GOLD GS ARIANO - ATL. CONTARINA 10-7 SCARSENAL FC - UNION RIVER C5 4-3 FALCO - POLESINE MASSETTI 6-7 BC SERRAMENTI - MURAZZE FLLI MAZZOCCO 4-6 Classifica girone - facebook.com facebook