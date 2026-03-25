Calcio uisp La super tripletta di Cerbioni stende il Real Isola Il Boccaccio vince e torna a sperare nella promozione

Nel campionato di calcio UISP, il giocatore Cerbioni ha segnato tre gol portando il Vitolini alla vittoria per 3-1 contro il Real Isola. La partita si è disputata in casa dei padroni di casa e ha visto i campioni in carica consolidare la loro posizione in classifica. Nel frattempo, il Boccaccio ha ottenuto una vittoria che riaccende le speranze di promozione.

Il Real Isola cade 3-1 in casa contro i campioni in carica del Vitolini (tripletta di Cerboni) nel remake della finale dello scorso anno, ma complice il pari interno a reti bianche dell’Unione Valdelsa è a un punto dalla matematica qualificazione ai quarti ‘scudetto’ del campionato Uisp Empoli-Valdelsa. In A2 prosegue nel girone A la volata promozione tra Castelnuovo e Le Botteghe, mentre nel B il Boccaccio (cinquina nel derby al Certaldo con splendido poker di reti di Baldini) prova a riaprire il discorso dopo il ko della capolista Monterappoli. Di seguito ecco il quadro completo. Serie A1: Real Isola-Vitolini 1-3; Limitese-Scalese 4-2; Unione Valdelsa-Fibbiana 0-0; Massarella-Martignana 1-2; Computer Gross-Usap 5-0; Casa Culturale-Ferruzza 2-2; Rosselli-Gavena 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio uisp. La super tripletta di Cerbioni stende il Real Isola. Il Boccaccio vince e torna a sperare nella promozione Articoli correlati Leggi anche: Calcio Uisp. Boccaccio, match in chiave salvezza. Domani c’è il derby del Montalbano Calcio Uisp: la tripletta di Castro rilancia il Gs PozzuoloLa Spezia, 20 marzo 2026 – Vince lo scontro al vertice contro il Real Chiappa Pin Bon e distanzia gli inseguitori l'Ms Costruzioni, sempre più... Tutti gli aggiornamenti su Real Isola Argomenti discussi: Calcio Uisp. Quattro anticipi con il 'remake' della finale. Calcio uisp. La super tripletta di Cerbioni stende il Real Isola. Il Boccaccio vince e torna a sperare nella promozioneIl Real Isola cade 3-1 in casa contro i campioni in carica del Vitolini (tripletta di Cerboni) nel remake della finale dello scorso anno, ma complice il pari interno a reti bianche dell’Unione ... sport.quotidiano.net Calcio Uisp. Quattro anticipi con il ’remake’ della finaleQuattro gli anticipi che stasera aprono un nuovo fine settimana di calcio amatoriale. Tra questi spicca il remake dell’ultima ... sport.quotidiano.net