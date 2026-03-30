Calcio Serie D Poggibonsi tra amarezza e slancio finale

Nel campionato di Serie D, il Poggibonsi ha subito una sconfitta all’ultimo secondo durante la partita contro il Montevarchi. La squadra ha concluso l’incontro con un risultato negativo, lasciando spazio a emozioni di delusione tra i tifosi. La partita si è conclusa con un risultato che ha penalizzato il team toscano, che aveva mostrato determinazione durante tutto l’incontro.

Un successo svanito all’ultimo secondo, a Montevarchi. Anche questo evento a carico del Poggibonsi, in un campionato in salita come il 2025-2026 che adesso indica 450 minuti all’epilogo della stagione regolare e che vede tra l’altro i giallorossi impegnati a tenere a distanza il pericolo della forbice. Dopo la sconfitta casalinga inattesa - se non altro nelle modalità - contro il Trestina, il collettivo di mister Consonni è entrato in campo allo stadio Brilli Peri con ben altro piglio. Mettendo in evidenza il proprio desiderio di riscatto e ottenendo nella ripresa un meritato vantaggio, per quanto originato da autorete. Un invito di Valenti con destinatario Boriosi, in agguato per la battuta a rete, ha portato alla deviazione decisiva del difensore locale Francalanci alle spalle del proprio portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Poggibonsi tra amarezza e slancio finale Articoli correlati Leggi anche: Calcio serie D. Il Poggibonsi deve ritrovare slancio e motivazione Calcio serie D. Poggibonsi, Salto: "Ora la rimonta in classifica»Nel Poggibonsi in cerca di punti per una ancora difficile rimonta in classifica, sono determinanti i gol dei difensori. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio Serie Temi più discussi: Tabellino partita Poggibonsi vs Siena; Serie D, blitz di misura del Grosseto: ora il ritorno fra i pro è veramente a un passo – Risultati e classifiche; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Calcio a 5, In serie C1. Il Città di Massa corsaro in casa della Virtus Poggibonsi. A segno Elias e Bedini, doppiette per Sergio e Verduci. Camaiore-Tau Calcio finisce 1 a 1; Bigica risponde a BouahLa 29esima giornata del girone E di serie D proponeva ben quattro gare. Tra queste il derby del Comunale tra Camaiore e Tau Altopascio. In palio punti importanti per i padroni di casa che vogliono evi ... noitv.it Serie D, Tau Calcio ko a Montevarchi. Camaiore, punti salvezza con il CannaraAmaranto battuti dai gol di Cecconi e Boncompagni nella ripresa. Il Seravezza si fa rimontare da 2-0 a 2-2 dal Poggibonsi ... luccaindiretta.it CALCIO, SERIE C, 34^ GIORNATA, PICERNO FRENA MONOPOLI: 0-0 AL CURCIO - facebook.com facebook Calcio Serie C: il punto sul campionato delle squadre venete. Salvezza matematica dell'Arzignano Valchiampo che ha espugnato il campo della Dolomiti per 2-1, inguaiando non poco la squadra bellunese. x.com