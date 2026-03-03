Nel calcio di serie D, il Poggibonsi affronta una sconfitta per 0-1 contro la squadra in testa alla classifica. Nonostante il risultato, la prestazione dei giallorossi viene giudicata positiva da diversi osservatori, evidenziando aspetti confortanti sia in fase offensiva che difensiva. La squadra ora cerca di ritrovare slancio e motivazione per le prossime partite.

Negativo è il risultato di 0-1. Non la prestazione, apparsa confortante da più profili per i giallorossi al cospetto della leader incontrastata del raggruppamento. Certo, il Poggibonsi avrebbe un gran bisogno di punti per compiere ancora dei passi in direzione di acque meno agitate della classifica. Invece allo stadio Stefano Lotti contro il Grosseto è maturato lo stop dopo le due affermazioni consecutive capaci di restituire ulteriori speranze al collettivo di Luigi Consonni, tuttora alle prese con la squalifica e rimpiazzato al timone da Andrea Alderotti, il suo vice. I Leoni capitolano a causa di calci di rigore, prima per effetto del... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Il Poggibonsi deve ritrovare slancio e motivazione

Scalia Volley: Letojanni, banco di prova per ripartire dopo la sconfitta con Palermo e ritrovare slancio in Serie B.La Scalia Volley Sciacca affronta una sfida cruciale sul campo del Letojanni nel campionato di Serie B.

Calcio Serie D. Il Poggibonsi prova a guardare avanti. Ostacolo CannaraDi positivo, la gara in trasferta con il Tau Altopascio dei Leoni ha portato il ritorno alla rete di Lorenzo Borri.

Tutto quello che riguarda Calcio serie

Temi più discussi: Serie D, tutte le gare di marzo in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube LND; Scheda squadra Crema 1908; Serie D, classifiche e risultati aggiornati: Paolo Indiani a un passo da un’altra impresa, la Pistoiese continua a crederci; Scheda squadra Gallipoli Calcio.

Serie D, Athletic Club Palermo: vittoria al 91? con il SambiaseColpo esterno dell’ Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro vincono 2-1 in casa del Sambiase, nel match valido per la 26a giornata del campionato di Serie D. Tre punti importanti per la ... livesicilia.it

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Live score 26^ giornata nove gironi: squadre in campo (oggi, 1 marzo 2026)Risultati Serie D, classifiche: siamo alla 26^ giornata in un campionato che si avvia verso la sua conclusione, ecco le partite di domenica 1 marzo. ilsussidiario.net

Calcio, serie D: Ostiamare-Castelfidardo 2-1: le voci dalla sala stampa - facebook.com facebook