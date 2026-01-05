Calcio serie C per il Grifo un colpaccio che ci voleva proprio | salvezza ora a portata di mano

Il Perugia di Serie C ottiene una vittoria importante in trasferta a Guidonia, un campo difficile e ostico. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale verso la salvezza, offrendo nuove speranze per il proseguimento del campionato. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, consolidando le possibilità di raggiungere l’obiettivo stagionale. Ora, la salvezza sembra più vicina, e il percorso può continuare con maggiore fiducia.

Se non è la svolta poco ci manca. Il Perugia è riuscito a ritrovare in quel di Guidonia, uno dei campi che senza dubbio si è rivelato tra i più difficili della categoria, quel successo esterno a lungo inseguito.E lo ha fatto con grande intelligenza e determinazione, anche se forse il finale.

Calcio serie C, il Grifo torna a ruggire in trasferta. Tedesco: "Vittoria che vale doppio" - Chiaro il monito nel pre partita: "Se non entravamo in campo con il giusto agonismo sarebbero stati guai". perugiatoday.it

Calcio, tra dubbi e incertezze riparte il campionato - Tra dubbi e incertezze, legate soprattutto all'ambito societario e all'imminente mercato di riparazione, parte il 2026 di Perugia e Ternana. rainews.it

