Calcio Roma e Atalanta vincono i posticipi della 24sima di A

10 feb 2026

Questa sera la Serie A ha messo in scena due vittorie facili per Roma e Atalanta, che hanno rispettato le previsioni della vigilia. La Roma ha battuto il Cagliari, mentre l’Atalanta ha superato la Cremonese. Due successi che rafforzano le rispettive posizioni in classifica e danno fiducia alle squadre in vista delle prossime partite.

La ventiquattresima giornata del campionato di serie A si conclude con i due posticipi del lunedì. Atalanta e Roma rispettano i pronostici favorevoli della vigilia e portano a casa due successi di capitale importanza per i rispettivi cammini superando, rispettivamente, la Cremonese e il Cagliari. All’Olimpico i giallorossi battono i sardi 2-0 grazie alla doppietta messa a segno da Donyell Malen. Il centravanti olandese sblocca il risultato con il delizioso pallonetto con cui scavalca Caprile su imbucata in verticale di Gianluca Mancini al venticinquesimo minuto e raddoppia al sessantacinquesimo spingendo in porta, da pochi passi, il cross di Celik. 🔗 Leggi su Oasport.it

