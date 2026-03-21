Nell’ultima giornata di campionato di serie C di calcio a 5, il Forlì si trova molto vicino alla qualificazione ai playoff, mentre la Polisportiva 80 si avvicina a un risultato importante. Le partite di oggi sono decisive per le sorti delle formazioni forlivesi, che cercano di ottenere risultati favorevoli. La giornata si presenta intensa e decisiva per le squadre coinvolte.

Una giornata da bollino rosso quella di oggi per le squadre forlivesi di calcio a cinque nei campionati di serie C. Serie C1. Nell’ultimo turno di campionato il Forlì calcio a cinque si gioca, alle ore 15, la qualificazione ai playoff nel match casalingo al PalaMarabini di san Martino in Strada con la capolista Molinella, formazione già promossa in B. Al quintetto di Mingozzi serve un punto per la certezza matematica. Gli altri match: Fustal Gatteo-Celtic Boys Reggio Emilia, Fossolo-Shqiponja Guastalla, Real Casalgrande- Ponte Rodoni, Aposa Bologna-Saturno Guastalla, DueG Parma-Montale. Classifica: Molinella 61; DueG Parma 39; Forlì, Futsal Gatteo 37; Montale 35; Shqiponja Guastalla 34; Celtic Boys Reggio Emilia 29, Real Casalgrande 25; Ponte Rodoni 21; Saturno Guastalla 18; Fossolo 15; Aposa Bologna 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie C, ultima giornata. Il Forlì a un passo dai playoff, la Polisportiva 80 dal trionfo

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