Calcio a 5 Serie C1 Forlì in trasferta a San Lazzaro cerca punti playoff | sfida al Fossolo 76

Il Forlì Calcio a Cinque, nella quattordicesima giornata di Serie C1, affronta in trasferta il Fossolo 76 a San Lazzaro di Bologna. La partita si svolge al Pala Savena, sabato alle 15, e rappresenta un’occasione importante per i biancorossi di consolidare la posizione in classifica e puntare ai playoff. Un incontro da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio a cinque regionale.

Calcio a 5 Serie A2 Elite, B, C1 e C2. Scontro salvezza per l’OR. Bagnolo ha fame di punti. Guastalla: trasferta osticaNella prima giornata di ritorno della Serie A2, Olimpia Regium affronta il Montegrappa in uno scontro diretto per la salvezza.

Calcio a 5, Forlì è pronta ad accogliere le Final Four di Coppa Italia di Serie C1: prima sfida con GatteoForlì si prepara ad ospitare le Final Four di Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5, in programma durante il fine settimana.

