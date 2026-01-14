Tiger Woods sta ancora lavorando per il ritorno del PGA Tour e si esibirà al fianco di Brooks Koepka

Tiger Woods sta valutando un possibile ritorno al PGA Tour, nonostante i tempi di recupero siano ancora in corso. Recentemente, si è annunciato che il golfista statunitense si esibirà al fianco di Brooks Koepka, alimentando le speculazioni sul suo ritorno alle competizioni ufficiali. La sua presenza nel circuito rimane un punto di interesse per gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre Woods continua a lavorare sulla riabilitazione dopo l’intervento alla schiena.

Tiger Woods ha lasciato intendere che sta ancora contemplando un ritorno al PGA Tour nonostante i lenti progressi nella sua riabilitazione dall'intervento chirurgico alla schiena. Woods è andato sotto i ferri in ottobre per sostituire un disco nella parte bassa della schiena e dice che la mezza età significa che non si sta riprendendo così rapidamente come all'inizio della sua carriera. Il cinquantenne ha colpito i ferri corti e medi ma non ha ancora scatenato un pilota.

Cosa aspettarsi dal lussuoso cinquantesimo compleanno di Tiger Woods.

Tiger Woods compie 50 anni: la carriera, i trofei, l'incidente d'auto, la vita privata e gli infortuni - Cinquant’anni vissuti intensamente, tra trionfi leggendari, scandali clamorosi, continui problemi fisici e un grave incidente d’auto che ha segnato per sempre la sua carriera. msn.com

Oggi compie 50 anni la leggenda del golf: la storia di Tiger Woods e le prospettive sul suo ritorno alle competizioni facebook