Calabria | +1 miliardo per l’emergenza Ugl chiede opere anti-frane

La regione Calabria ha ricevuto un miliardo di euro aggiuntivi per far fronte all’emergenza, ma l’Ugl Cosenza insiste sulla necessità di realizzare opere contro le frane. La richiesta riguarda investimenti concreti, come la messa in sicurezza di strade e territori vulnerabili. In questo modo, si punta a prevenire danni futuri e a migliorare la qualità della vita delle comunità locali. La regione si prepara a mettere in atto nuovi interventi, evitando soltanto interventi temporanei.

Calabria, tra aiuti e necessità di interventi strutturali: l’Ugl Cosenza chiede di non fermarsi all’emergenza. La recente ondata di maltempo che ha colpito Calabria, Sicilia e Sardegna ha portato alla necessità di misure concrete e tempestive, con interventi già stanziati dal Governo per oltre un miliardo di euro. L’Ugl Cosenza esprime apprezzamento per le azioni intraprese, ma sottolinea l’urgenza di programmare interventi strutturali a lungo termine per proteggere territori e comunità. La Calabria, in particolare, si è trovata a fronteggiare eventi metereologici particolarmente intensi, mettendo a dura prova le infrastrutture e le attività economiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria flagellata: Ulrike aggrava l’isolamento dell’entroterra lametino, frane e strade interrotte. Emergenza diffusa.Il ciclone Ulrike ha colpito ieri l’entroterra lametino in Calabria, aggravando l’isolamento delle comunità e causando numerose frane che hanno interrotto le strade principali.

Maltempo, allagamenti e frane in Calabria: disagi anche in Sicilia e Sardegna | Occhiuto: "Chiesto stato di emergenza nazionale"Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando allagamenti e frane che hanno bloccato alcune strade e isolato interi quartieri.

