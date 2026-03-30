Calabria | 140 milioni contro il dissesto Occhiuto accelera i ristori
Negli ultimi quattro anni, la Regione Calabria ha destinato 140 milioni di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico, raddoppiando così i fondi rispetto ai dieci anni precedenti. La quota di risorse investite in questa area è cresciuta significativamente, con l’obiettivo di migliorare la stabilità dei territori e ridurre i rischi legati alle calamità naturali. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente verso le problematiche ambientali della regione.
La Regione Calabria ha stanziato 140 milioni di euro per la lotta al dissesto idrogeologico negli ultimi quattro anni, raddoppiando gli investimenti dei dieci anni precedenti. Il presidente Roberto Occhiuto ha firmato un’intesa con il commissario Ciciliano per accelerare i ristori danni del ciclone di febbraio scorso, puntando su una gestione emergenziale più rapida e strutturata. L’incontro si è svolto nella sala Monteleone del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, dove si è analizzato lo stato di emergenza generato dalle recenti ondate di maltempo. La strategia non si limita alla riparazione dei danni, ma mira a prevenire frane, alluvioni ed erosione costiera in un contesto climatico sempre più critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Maltempo, Schifani: «In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi». Occhiuto: «Per la Calabria sono 300 milioni»Il Consiglio dei ministri che si svolge nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Palazzo Chigi ha all’ordine del giorno la dichiarazione dello stato di...
Due milioni di euro per lottare contro il dissesto idrogeologicoSono iniziati da qualche giorno una serie di interventi sul territorio di Grottazzolina, mirati alla risoluzione di diverse problematiche legate al...
Maltempo, in corso Cdm su stato di emergenza. Schifani: «In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi». Occhiuto: «Per la Calabria sono 300 milioni»È in corso il Consiglio dei ministri convocato con un unico punto all’ordine del giorno: la delibera sulla dichiarazione dello stato di emergenza per...