Calabria | 140 milioni contro il dissesto Occhiuto accelera i ristori

Negli ultimi quattro anni, la Regione Calabria ha destinato 140 milioni di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico, raddoppiando così i fondi rispetto ai dieci anni precedenti. La quota di risorse investite in questa area è cresciuta significativamente, con l’obiettivo di migliorare la stabilità dei territori e ridurre i rischi legati alle calamità naturali. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente verso le problematiche ambientali della regione.