Maltempo in corso Cdm su stato di emergenza Schifani | In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi Occhiuto | Per la Calabria sono 300 milioni

Il Consiglio dei ministri si prepara a dichiarare lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, colpite da intensi eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026. Schifani ha stimato danni superiori a 1,5 miliardi di euro in Sicilia, mentre Occhiuto ha parlato di circa 300 milioni in Calabria. La misura mira a facilitare gli interventi di emergenza e il supporto alle comunità colpite.

È in corso il Consiglio dei ministri convocato con un unico punto all’ordine del giorno: la delibera sulla dichiarazione dello stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Calabria, Sicilia e Sardegna. Alla riunione partecipano i governatori delle tre Regioni, Roberto Occhiuto, Renato Schifani e Alessandra Todde, invitati dal governo. Al termine è prevista una conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Una prima ricognizione c’è e purtroppo si tende addirittura a superare il miliardo e mezzo di euro come danni diretti e indiretti, perché ogni giorno che passa naturalmente emergono danni non emergenti immediatamente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il Consiglio dei ministri valuta la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito Calabria, Sicilia e Sardegna dal 18 gennaio 2026.

Il presidente Schifani ha stimato in Sicilia danni superiori a 1,5 miliardi di euro a causa di eventi recenti, evidenziando un impatto significativo sul settore turistico.

