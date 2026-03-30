A marzo, la squadra ha segnato solo tre gol, mentre il difensore ha ripreso gli allenamenti con il gruppo, dopo un infortunio. Il giocatore ha manifestato l’intenzione di essere convocato per la partita contro il Sassuolo, in programma alla ripresa del campionato. La squadra si prepara a migliorare la prestazione offensiva e a reintegrare i giocatori chiave.

Per non soffrire serve un altro Cagliari. I rossoblù di Fabio Pisacane sono la peggior squadra per rendimento dell’ultimo mese di Serie A. Appena 2 punti raccolti grazie ai pareggi con Lazio (0-0 in casa) e Parma (1-1 in trasferta). I sardi sono arrivati alla sosta con tre sconfitte di fila: Como (2-1 alla Domus), il brutto 3-1 subito a Pisa e poi l’ultimo 1-0 interno incassato dal Napoli. Con il Cagliari che non vince dal 4-0 dello scorso 31 gennaio al Verona. Un crollo che lo ha risucchiato nella corsa salvezza. Palestra e compagni avevano messo 11 punti di vantaggio dal terzultimo posto a inizio febbraio, a calciomercato chiuso. Ora dopo due mesi ad andamento molto lento il margine sulla zona rossa che vuol dire Serie B è di appena 3 punti: 27 Lecce e Cremonese, 30 il Cagliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cagliari, solo tre gol segnati a marzo: Pisacane ritrova Belotti per invertire la rotta

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