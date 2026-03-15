Pisa-Cagliari le formazioni ufficiali | Hiljemark lancia Tramoni Pisacane ritrova Gaetano

Alle 15 all'Arena si sfidano Pisa e Cagliari nella 29ª giornata. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: Hiljemark inserisce Tramoni, mentre Pisacane torna in campo e schiera Gaetano. I due allenatori hanno deciso le rispettive composizioni per la partita che promette di essere importante per la classifica.

Alla Cetilar Arena il Pisa ospita il Cagliari nel match delle 15 valido per la 29ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con voglia di riscatto dopo l’ultimo turno: i toscani sono reduci dal pesante 4-0 subito contro la Juventus, mentre i sardi cercano di reagire dopo il ko casalingo contro il Como. Hiljemark sceglie tra i pali Nicolas, protetto dalla difesa a tre composta da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. In mezzo al campo Angori, Aebischer, Marin e Leris. In avanti Tramoni e Moreo a supporto di Durosinmi, unica punta. Il Pisacane manda in porta Caprile, mentre in difesa schiera Ze Pedro, Dossena, il recuperato Mina e Obert. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pisa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Hiljemark lancia Tramoni, Pisacane ritrova Gaetano Articoli correlati Formazioni ufficiali Pisa Cagliari: le scelte di Hiljemark e Pisacane per il match di Serie AMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calvarese contro la decisione di Mariani: «Koopmeiners alza il piede... Formazioni ufficiali Juventus Pisa: le scelte di Spalletti e HiljemarkGriezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul... Contenuti e approfondimenti su Pisa Cagliari le formazioni ufficiali... Temi più discussi: Pisa-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pisa-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Pisa-Cagliari, per i rossoblù vietato sbagliare: probabili formazioni e dove vederla; Pisa-Cagliari, presentazione e probabili formazioni. Formazioni ufficiali Pisa Cagliari: le scelte dei due tecniciFormazioni ufficiali Pisa Cagliari: le scelte dei due tecnici per la partita valida per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita ... cagliarinews24.com Pisa Cagliari LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchPisa Cagliari: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 29a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Il Pisa ed il Cagliari si sfidano oggi a partire dalle ore 1 ... cagliarinews24.com Le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari: ancora Nicolas tra i pali per i padroni di casa tinyurl.com/ywasad8z x.com 29ª di Serie A che prosegue con le gare della domenica: Verona-Genoa, Sassuolo-Bologna, Pisa-Cagliari ma soprattutto Como-Roma e Lazio-Milan a chiudere! facebook