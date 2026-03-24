Pasqua gratuita in Campania | spettacoli maxi uovo e mille uova da regalare!

"> Pasqua al Centro Commerciale Jambo: Un evento per tutta la famiglia. Dal 28 marzo al 4 aprile 2026, il Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta, situato nel cuore di Caserta, si prepara a festeggiare la Pasqua con una serie di eventi coinvolgenti e gratuiti. Questo luogo, simbolo di riqualificazione sociale e culturale, è il più importante bene confiscato alla criminalità in Campania e rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità. Durante la settimana pasquale, il Jambo offre una varietà di attività pensate per adulti e bambini. Gli eventi includono spettacoli itineranti, laboratori creativi e racconti animati che celebrano le tradizioni pasquali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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