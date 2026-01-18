Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo la donna scomparsa ad Anguillara l' 8 gennaio | indagini in corso

Nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio, è stato rinvenuto un cadavere non ancora identificato. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e stabilire l’identità della vittima, nel contesto delle ricerche sulla scomparsa della donna. Le attività proseguono per fare luce su quanto accaduto e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo dall'8 gennaio scorso. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara: potrebbe trattarsi della moglie. L'individuazione di una parte del cadavere è avvenuta durante una nuova sessione di scavi in uno dei posti frequentati dal marito della donna, compresa la ditta, anche la mattina del 9 gennaio quando è stata poi denunciata la scomparsa della 41enne funzionaria delle Poste in servizio presso il Centro meccanografico di Fiumicino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara l'8 gennaio: indagini in corso Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara l'8 gennaio

Nell’ambito delle ricerche per Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona, ancora da identificare, all’interno di una ditta appartenente al marito della donna. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali collegamenti con la scomparsa di Federica. Anguillara, trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo

A Anguillara, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona non ancora identificata, durante le ricerche relative alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa nella provincia di Roma. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento e identificare la vittima. La scoperta avviene all’interno dell’azienda del marito di Federica, contribuendo a fare luce sul caso. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il cadavere di una donna è stato trovato l’8 gennaio scorso in un edificio abbandonato a Monza La polizia sta indagando, coordinata dalla Procura, per comprendere le cause della morte - facebook.com facebook Carbonia, trovato un cadavere avvolto dal fuoco x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.