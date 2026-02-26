Cabaret | l' esilarante musical con Arturo Brachetti in arrivo al Vittorio Emanuele

Un nuovo spettacolo musicale sta per arrivare al teatro Vittorio Emanuele. Si tratta di

Cabaret – the musical, la produzione che trasporta il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni 30 è pronta a conquistare il pubblico messinese. Musical basato su uno spettacolo di John Van Drutensoggetto di Christopher Isherwood – libretto di Joe Masteroff musica di John Kander – testi di Fred. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Kit Kat Club ha riaperto i battenti. Siete pronti a entrare In scena un allestimento potente e senza censure di uno dei musical più premiati di sempre. Arturo Brachetti veste i panni dell'Emcee, il maestro di cerimonie che osserva e commenta una società in bili - facebook.com facebook