Fiera Didacta Argo punta su workshop e dialogo con i clienti per migliorare i software scolastici VIDEO

Durante la Fiera Didacta Italia, la direttrice commerciale di Argo Software ha spiegato ai microfoni di Orizzonte Scuola che l’azienda concentra la sua partecipazione su workshop e incontri con i clienti. Argo punta ad ascoltare le esigenze degli utenti e a migliorare i propri software destinati al settore scolastico. La partecipazione si è svolta in modo da favorire il dialogo diretto con gli operatori del settore.

A margine di Fiera Didacta Italia, la direttrice commerciale di Argo Software, Gabriella Mancino, ha descritto ai microfoni di Orizzonte Scuola il significato della partecipazione dell’azienda alla manifestazione. L'articolo Fiera Didacta, Argo punta su workshop e dialogo con i clienti per migliorare i software scolastici VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Fiera Didacta 2026, il MIM promuove eventi su filiera 4+2, ITS Academy e IA. Nota Con nota del 16 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica che la Direzione generale per l’istruzione tecnica, professionale e... Mnemosine a Fiera Didacta rilancia l’offerta formativa per docenti: percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, master, certificazioni linguistiche e informatiche [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, Saverio Lombardo, rappresentante di Mnemosine, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola il significato della... Una raccolta di contenuti su Fiera Didacta Fiera Didacta Firenze 2026, Valditara: I docenti svolgono una funzione fondamentale che deve essere riconosciuta dalla societàDidacta Italia 2026, ci siamo: l’edizione di quest’anno, la tredicesima, inizia oggi: l’evento è in programma dall’11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze. La manifestazione, punto di riferim ... tecnicadellascuola.it Fiera Didacta al via, Valditara. La scuola deve essere la guida della società. Ciò che si impara in classe non deve essere dimenticato a casa. Educare al rispettoLa Fortezza da Basso di Firenze ospita dall'11 al 13 marzo la tredicesima edizione di Didacta Italia, la più importante fiera nazionale dedicata all'innovazione scolastica e alla formazione del person ... orizzontescuola.it