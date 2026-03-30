Il colosso cinese nel settore delle auto elettriche ha superato Tesla in termini di vendite, consolidando la propria posizione come leader globale nella mobilità sostenibile. Tuttavia, nonostante questo successo, gli utili della società sono diminuiti rispetto ai periodi precedenti. I numeri ufficiali mostrano una crescita nelle consegne e una riduzione dei profitti, evidenziando un quadro di risultati contrastanti per l’azienda.

Per il colosso cinese delle auto elettriche, leader indiscusso della mobilità green nel mondo grazie a linee di produzione più veloci ed efficienti dei costruttori occidentali, è arrivato il primo sgambetto. Ma non dal mercato straniero, bensì da quello di casa propria. Motivo? I prezzi delle auto eccessivamente bassi in Cina, conseguenza diretta di un’industria messa a soqquadro dagli stessi sussidi concessi alla sola Byd dal governo e che nel tempo hanno permesso alla casa di surclassare i competitor, come peraltro raccontato in più riprese da questo giornale. Questo ha allineato l’asticella del mercato al listino della casa di Shenzhen, facendo così crollare i prezzi dell’intero comparto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Byd sorpassa Tesla, ma gli utili diminuiscono. Tutti i numeri

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