Auto tante e tra le più vecchie in Europa ma gli autoriparatori diminuiscono

In Italia, ci sono molte auto, tra le più vecchie in Europa, con una densità di 701 vetture ogni mille abitanti. Nonostante questa presenza significativa di veicoli, il numero di autoriparatori sta diminuendo. I dati evidenziano questa tendenza, che si manifesta in un contesto di mercato in evoluzione e di cambiamenti nelle attività di manutenzione e riparazione delle auto.

