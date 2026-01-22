Neve in arrivo su colline e montagne piacentine 24 ore di allerta meteo

Neve prevista nelle colline e montagne piacentine, con un’allerta meteo di 24 ore emanata dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna. L’allerta gialla sarà valida dalla mezzanotte del 23 gennaio e interesserà le zone interessate fino a metà giornata successiva. Si consiglia di adottare le necessarie precauzioni per la sicurezza e di monitorare gli aggiornamenti ufficiali.

. A diramare il bollino giallo la protezione civile dell’Emilia-Romagna, con un’allerta meteo valida dalla mezzanotte del 23 gennaio per le successive 24 ore. «Per venerdì 23 gennaio – l’allerta meteo - sono previste.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Allerta meteo 'gialla' nel Foggiano: rischio pioggia e vento per 24 ore, attesa neve sopra i 600 metriL’area del Foggiano è interessata da un’allerta meteo gialla valida per le prossime 24 ore, a causa di possibili piogge, vento e neve sopra i 600 metri. Leggi anche: Prorogata l’allerta meteo in Campania per 24 ore: forti temporali su tutta la regione Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Meteo, torna la neve a bassa quota in Pianura Padana. Ecco da quando; Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Il meteorologo: Pochi precedenti in questo secolo; Neve abbondante e mareggiate estreme, duplice attacco meteo all’Italia: cosa succede; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia. Meteo weekend: maltempo e neve in arrivo su diverse regioni d’ItaliaNuvole e deboli piogge al Nord, soleggiato nel resto d'Italia. Nel fine settimana torna il freddo con la neve. Le previsioni meteo. meteo.it Confermata la nuova ondata di maltempo: sono in arrivo pioggia e nevePer quanto riguarda il territorio bresciano, le precipitazioni nevose interesseranno soprattutto le zone montane. In Valcamonica i primi fiocchi sono attesi tra giovedì e venerdì attorno ai 1000 metri ... bresciatoday.it AVVISO METEO, maltempo in arrivo con neve a bassa quota: ecco le regioni coinvolte - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.