Lunedì pomeriggio si è svolto a Palazzo Tursi un incontro formativo rivolto alle insegnanti e alle educatrici dei servizi educativi 0-6 gestiti dal Comune di Genova. L'evento ha coinvolto professionisti del settore e si è concentrato su tematiche legate alla gestione dello stress e del burnout, che colpisce circa il 50% dei docenti.

Si è tenuto lunedì pomeriggio a Palazzo Tursi un momento di formazione rivolto alle educatrici e alle insegnanti dei servizi educativi 0-6 del Comune di Genova. Ad accogliere le partecipanti, portando i saluti dell'amministrazione, è stata l'assessora ai Servizi educativi del Comune di Genova, Rita Bruzzone, che ha espresso parole di gratitudine per l’impegno del corpo docente. “Credo fermamente – ha commentato l'assessora Bruzzone – nell'importanza di investire sulla preparazione dei nostri insegnanti, specialmente quando si affronta un tema sensibile e attuale come il burnout”. Per la giunta, non ci si può limitare a... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Burnout, colpisce il 50% dei docenti: a Genova la formazione per insegnanti

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