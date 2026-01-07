Contratto scuola 2025-2027 parte la corsa per chiuderlo entro fine 2026 Pacifico Anief | Buoni pasto e riconoscimento del burnout dei docenti
Il Ministero dell'Istruzione ha inviato la proposta di atto di indirizzo per il rinnovo del contratto scuola 2025-2027, dando il via alle trattative. Con l’obiettivo di concludere l’accordo entro la fine del 2026, si discute di tematiche come buoni pasto e il riconoscimento del burnout tra i docenti. La fase di negoziazione è ora in corso, mentre le parti si preparano a definire i nuovi termini contrattuali.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso la proposta di atto di indirizzo per avviare le trattative sul contratto scuola 2025-2027. Il ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato che l'amministrazione si impegna "con determinazione per la veloce chiusura anche del Ccnl 2025-2027". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Contratto scuola, Pacifico (Anief): “Docenti e ATA pagati 10.000 euro in meno rispetto agli altri dipendenti pubblici”. Richieste su burnout, buoni pasto e parità personale scolastico
Leggi anche: Contratto scuola, Pacifico chiede controlli sugli stipendi e pensione anticipata per burnout. Silenzio-assenso sul Fondo Espero e buoni pasto nel mirino
Legge di Bilancio, la Lega rilancia sugli stipendi nella scuola in vista del 2025-2027: Il personale scolastico e Ata rimangono una priorità; Valditara: Meno risorse per la scuola? Non è vero. Verso il terzo contratto firmato, 413 euro al mese in più in media per i docenti; Aumenti nominali, tagli reali: la verità sulla Legge di Bilancio 2026 [SCHEDA]; Stipendio scuola, arretrati possibili a gennaio con emissione speciale. Quale differenza tra lordo e netto. RISPOSTE AI QUESITI.
Rinnovo contratto scuola 2022-24, ecco la firma definitiva. Valditara: “Promessa mantenuta, prosegue l’impegno per valorizzare il personale scolastico” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato la firma definitiva del contratto scuola 2022- orizzontescuola.it
Arretrati contratto scuola pagati il 23 gennaio: ecco gli importi netti [TABELLA] - it appena venuto a conoscenza, da fonti sindacali, che NoiPA avrebbe effettuato un’emissione speciale per il pagamento degli arretrati del contratto scuola 2022- msn.com
Scuola, nel 2026 aumenti per docenti e ATA: gli importi - 2024: aumenti fino a 144 euro al mese per docenti e 105 per ATA, arretrati e tabelle degli stipendi. catania.liveuniversity.it
Contratto scuola 2025-27. Il nuovo Atto d'Indirizzo proporrà una maggiore attenzione al docente formato Sarà interessante capire con quali risorse. [Leggi](https://maestroscialpi.altervista.org/contratto-scuola-2025-27-latto-indirizzo-indichera-un-diverso-perc - facebook.com facebook
Dopo la firma definitiva del contratto scuola 2022-2024, avvenuta a fine dicembre 2025, la questione degli arretrati economici è diventata prioritaria per docenti e personale ATA. Le cifre sono state definite, le tempistiche quasi interamente delineate. … x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.