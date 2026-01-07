Contratto scuola 2025-2027 parte la corsa per chiuderlo entro fine 2026 Pacifico Anief | Buoni pasto e riconoscimento del burnout dei docenti

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato la proposta di atto di indirizzo per il rinnovo del contratto scuola 2025-2027, dando il via alle trattative. Con l’obiettivo di concludere l’accordo entro la fine del 2026, si discute di tematiche come buoni pasto e il riconoscimento del burnout tra i docenti. La fase di negoziazione è ora in corso, mentre le parti si preparano a definire i nuovi termini contrattuali.

Scuola, nel 2026 aumenti per docenti e ATA: gli importi - 2024: aumenti fino a 144 euro al mese per docenti e 105 per ATA, arretrati e tabelle degli stipendi. catania.liveuniversity.it

Contratto scuola 2025-27. Il nuovo Atto d'Indirizzo proporrà una maggiore attenzione al docente formato Sarà interessante capire con quali risorse. [Leggi](https://maestroscialpi.altervista.org/contratto-scuola-2025-27-latto-indirizzo-indichera-un-diverso-perc - facebook.com facebook

Dopo la firma definitiva del contratto scuola 2022-2024, avvenuta a fine dicembre 2025, la questione degli arretrati economici è diventata prioritaria per docenti e personale ATA. Le cifre sono state definite, le tempistiche quasi interamente delineate. … x.com

