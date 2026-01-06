Buoni pasto arretrati la Fp Cgil sollecita la Asl Chieti | card consegnate ma ancora vuote

La Fp Cgil di Chieti ha sottolineato i ritardi nell’accredito dei buoni pasto arretrati, nonostante le card siano state già consegnate al personale della Asl Chieti. La situazione solleva questioni sulla corretta gestione delle spettanze e sulla comunicazione con i dipendenti. La richiesta è di un sollecito intervento da parte delle istituzioni per risolvere tempestivamente la questione.

Ritardi nell'accredito dei buoni pasto arretrati sulle card già consegnate al personale della Asl Chieti. A denunciarlo è la Fp Cgil Chieti, che con un comunicato chiede all'azienda sanitaria di dare immediata attuazione agli accordi conciliativi sottoscritti nei mesi scorsi.

