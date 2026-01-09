Buon onomastico Giuliano oggi 9 gennaio | immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 9 gennaio, si celebra San Giuliano e la moglie Basilissa. È un momento per ricordare questa ricorrenza religiosa e condividere immagini di auguri sui social. Se vuoi inviare un messaggio di buon onomastico a chi porta il nome Giuliano, puoi trovare spunti semplici e rispettosi per fare gli auguri in modo appropriato.

Si festeggia, oggi 9 gennaio, San Giuliano che viene celebrato nello stesso giorno con la moglie Basilissa (alcuni li celebrano il 6 gennaio ). Poche le notizie disponibili sui due santi che sono per lo più legate alle leggende agiografiche. Giuliano fu costretto dalla famiglia a sposare Basilissa ma, dopo le nozze, entrambi si accordarono per preservare la loro verginità in nome della fede cristiana. Giuliano e Basilissa furono obbligati a sposarsi e decisero di restare vergini. Dedicarono la loro vita alle persone bisognose ed alla diffusione del culto cattolico. In particolare il martire spinse Basilissa a fondare un convento mentre lui stesso a radunare e dirigere un gran numero di monaci.

