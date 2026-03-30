Bugatti La Voiture Noire | vendita riservata a 25 milioni

Una vettura di alta gamma, considerata tra le più costose al mondo, è stata messa in vendita a un prezzo di 25 milioni di euro. Si tratta di un modello unico, prodotto da un costruttore di auto di lusso. La vendita è stata annunciata recentemente, attirando l'attenzione di collezionisti e appassionati di automobili di alta gamma.

La Bugatti La Voiture Noire, l’esemplare più costoso al mondo, è tornato sul mercato con una richiesta di 25 milioni di euro. L’auto, acquistata nel 2019 da Ferdinand Piëch per 16,7 milioni di euro senza mai essere guidata dal proprietario originale, ora viene proposta tramite offerte riservate da Anton Piëch. Il processo richiede verifiche finanziarie severe e un versamento immediato del 20% dell’importo totale. Questo ritorno in vendita segna un incremento di valore quasi del 50% rispetto al prezzo di acquisto iniziale, trasformando il veicolo in un bene di investimento raro. La procedura esclude qualsiasi forma di asta pubblica o attenzione mediatica, privilegiando la discrezione assoluta tra acquirenti qualificati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bugatti La Voiture Noire: vendita riservata a 25 milioni Articoli correlati Leggi anche: La rete del gas verso la vendita (per oltre tre milioni) Bugatti W16 Mistral ‘La Perle Rare’: 1.600 cavalli, arte su quattroLa Bugatti W16 Mistral ‘La Perle Rare’ è l’ultima vettura a montare il motore W16, un propulsore che chiude un capitolo storico nell’automobilismo. $20 Million Bugatti La Voiture Noire