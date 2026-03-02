Bugatti W16 Mistral ‘La Perle Rare’ | 1.600 cavalli arte su quattro

La Bugatti W16 Mistral ‘La Perle Rare’ è l’ultima vettura equipaggiata con il motore W16, un motore che rappresenta un capitolo importante nella storia dell’automobilismo. La vettura sviluppa 1.600 cavalli e si distingue per il design esclusivo e la cura artigianale. La presentazione ufficiale ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno potuto ammirare da vicino questa creazione.

La Bugatti W16 Mistral ‘La Perle Rare’ è l’ultima vettura a montare il motore W16, un propulsore che chiude un capitolo storico nell’automobilismo. Il progetto, avviato nel 2023 a Pebble Beach, è stato realizzato grazie al programma Sur Mesure, su richiesta di un cliente anonimo. Questa roadster unica, con un motore da 1.600 cavalli e una livrea bicolore che evoca l’incontro tra terra e cielo, rappresenta il punto finale di un’era. Il nome ‘La Perle Rare’, scritto a mano dal manager Jascha Straub, è ricamato sul tunnel centrale e inciso sulla cover del motore, conferendo alla vettura un’identità esclusiva. Un’opera d’arte su quattro ruote. La realizzazione della Mistral ‘La Perle Rare’ è stata un’esperienza artigianale che ha richiesto centinaia di ore di lavoro manuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

