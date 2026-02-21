la rete del gas verso la vendita per oltre tre milioni

Il Comune di Soncino intende vendere la rete del gas, coinvolgendo oltre tre milioni di utenti. La decisione è stata presa durante l’ultimo Consiglio comunale, dopo aver analizzato una perizia dettagliata sulla condizione dell’infrastruttura. Il sindaco Gabriele Gallina ha spiegato che questa mossa punta a migliorare la gestione e liberare risorse per altri servizi. La vendita sarà avviata nei prossimi mesi, con l’obiettivo di formalizzare l’accordo entro l’anno.

Soncino (Cremona) – Vendere la rete del gas. È l’orientamento dell’Amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Gallina, emerso nell’ultimo Consiglio comunale che ha preso atto della perizia sulla rete stessa manifestando la volontà di cederla. Secondo la stima redatta dallo Studio Fracasso di Montesilvano (Pescara), il valore della rete è di circa 3 milioni e 100mila euro. La perizia . «La perizia – ha spiegato Gallina – non è quella definitiva perché anche l’Autorità regolazione energia reti e ambiente (Arera) dovrà fare una sua stima e la cifra verrà messa a gara. Oggi noi prendiamo atto di questa prima perizia ed esprimiamo la volontà di procedere all’alienazione, un primo passaggio per avviare l’istruttoria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ll Comune cede la rete del gas. Metano ai privati per 1,2 milioni: "Rischio aumenti in bolletta"Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, i membri hanno dato il via libera alla vendita della rete del gas metano.

