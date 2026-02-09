Data center AWS in Europa | allaccio alla rete elettrica bloccato investimenti a rischio e attesa fino a 7 anni

La crescita dei data center di Amazon Web Services in Europa si ferma davanti ai lunghi tempi di allaccio alla rete elettrica. L’azienda rischia di perdere anni di investimenti, con attese che arrivano fino a sette anni. La situazione mette in discussione i piani di espansione di AWS nel Vecchio Continente.

La crescita dei data center di Amazon Web Services (AWS) in Europa è ostacolata da tempi di connessione alla rete elettrica che possono arrivare a sette anni, rallentando significativamente i piani di espansione dell’azienda nel Vecchio Continente. Il problema, particolarmente acuto in Italia e Spagna, è legato a pratiche speculative che bloccano l’accesso alla rete, mentre la Commissione Europea cerca soluzioni per accelerare i permessi e modernizzare le infrastrutture energetiche. L’espansione dei data center in Europa, un elemento cruciale per sostenere la crescente domanda di servizi cloud e intelligenza artificiale, si scontra con una realtà complessa: non è la costruzione fisica delle strutture a rappresentare l’ostacolo principale, ma l’ottenimento dei permessi per connetterle alla rete elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu

