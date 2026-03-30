Il 10 luglio 2025, erano passati circa nove mesi da quando si era parlato di una possibile gara d’appalto per l’opera chiamata Bufalini Due. In quel periodo, si discuteva di un intervento importante, ma ancora non c’erano stati passi concreti verso l’indizione della procedura. Ora, sembra che qualcosa si stia muovendo in questa direzione, con una prospettiva di avvio entro il 2026.

Dieci luglio 2025. Ossia 9 mesi fa. Ecco dove eravamo rimasti. Non che su un’opera come un nuovo ospedale le novità piovano tutti i giorni ma da quella data, che ha siglato il placet del consiglio comunale sul progetto i tempi burocratici hanno covato il progetto esecutivo, ossia la fase che anticipa la gara d’appalto. Il Bufalini Due ha continuato, infatti, il suo cammino da 306 milioni di euro iniziato, se si considera lo stato embrionale, almeno 16 anni fa. Il trimestre che si chiude doveva essere quello in cui il progetto dello Studio Altieri diventava operativo. Lo conferma, pur con qualche aggiornamento, l’architetto Enrico Sabatini, dirigente della Progettazione Edilizia dell’Asl Romagna che tiene le fila della complessa opera che supererà l’attuale Bufalini per la moderna struttura di Villachiaviche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufalini Due, qualcosa si muove: "Gara d’appalto entro il 2026"

Articoli correlati

Mercato Lazio, si muove qualcosa in entrata: tentativo per il mediano dell’Everton: ecco di chi si trattaCalciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Cremonese, la lettera d’addio di Vazquez: «Vi lascio con la...

Castiglion Fiorentino, ex macelli: si muove qualcosa. Tranquilli, non è un fantasma (è il Comune)Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...

Tutto quello che riguarda Bufalini Due qualcosa si muove Gara...

Argomenti discussi: Bufalini Due, qualcosa si muove: Gara d’appalto entro il 2026.

Si ribalta con la Panda, 48enne ricoverata al BufaliniUna donna è stata ricoverata al Bufalini per le conseguenze di un pauroso incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di domenica scorsa. La Polizia Locale di Cesena è intervenuta nei pressi della ... ilrestodelcarlino.it

Nuovo ospedale Bufalini. Timbro del Comune sul progetto definitivoAusl propone e il consiglio comunale di Cesena convocato ieri approva, non senza un ampio dibattito preventivo. Ma risulta alfine superato uno step fondamentale del complesso iter della costruzione ... ilrestodelcarlino.it