Il mercato della Lazio si sta muovendo con attenzione, con un interesse concreto per un mediano dell’Everton. La società biancoceleste valuta questa possibilità come parte della strategia di rafforzamento, puntando su profili giovani e con potenziale di sviluppo. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe rappresentare un tassello importante nel progetto della squadra per la prossima stagione.

Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Cremonese, la lettera d’addio di Vazquez: «Vi lascio con la certezza che custodirò nel mio cuore i colori grigiorossi. Grazie, Cremona, sarai per sempre casa mia» Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Mateta, irrompe una nuova squadra sulle tracce dell’attaccante! Sfumata l’ipotesi Juve, ecco dove potrebbe trasferirsi Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Cremonese, la lettera d’addio di Vazquez: «Vi lascio con la certezza che custodirò nel mio cuore i colori grigiorossi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Lazio, si muove qualcosa in entrata: tentativo per il mediano dell’Everton: ecco di chi si tratta

Mercato: Ausilio cerca il sostituto di Dumfries, Casteldebole guarda a Patterson dell’Everton. Juve su Castro: a gennaio non si muove. Inter, sondaggio per Holm. Sartori su UgresicIl mercato si mantiene stabile, con alcune squadre che monitorano possibili rinforzi.

Leggi anche: Mercato sì, qualcosa si muove. Due rinforzi per la riparazione. Goretti al lavoro a luci spente. Piacciono Diogo Leite e Martel

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta | Diretta.it; Giovane, la Lazio si muove solo a una condizione: Fabiani ha deciso / Mercato; Calciomercato Lazio, la collezione di flop continua; Calciomercato, Balotelli va in Arabia Saudita - Aggiornamento del 23 Gennaio delle ore 16:48.

Mercato Lazio, Di Marzio: «Non è ancora chiusa la cessione di Romagnoli, si valuta Leite. Su Motta…»Mercato Lazio. Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità relative a Romagnoli, Diogo Leite dell’Union Berlino e Motta della Reggiana Quello relativo al mercato è un capitolo che continua ad ess ... lazionews24.com

La Lazio lavora ad altre cessioni: c’è il bivio IsaksenPossono ancora essere molte le partenze in questa sessione, dipende solo dal tenore dell'offerta. Mercoledì il procuratore di Gustav Isaksen è stato a Formello per un confronto diretto con il club, un ... msn.com

Tutte le novità sui tre nomi più caldi del calciomercato della Lazio - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MERCATO Lazio, Castellanos al West Ham per 30 milioni In corso lo scambio di documenti tra i club #SkySport #SkyCalciomercato x.com