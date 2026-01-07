A Castiglion Fiorentino, l’ex macelli torna al centro dell’attenzione del Comune dopo un periodo di inattività. Dopo mesi di silenzio, si registra un nuovo movimento che potrebbe segnare un importante passo avanti per il recupero e la valorizzazione di quest’area. Un segnale di cambiamento che fa sperare in future iniziative per la città e il suo territorio.

Dopo mesi di silenzio tombale, più stagionato delle bistecche che una volta giravano da quelle parti, sugli ex Macelli finalmente qualcosa si muove. No, non è un topo, né un piccione istituzionale: è l’Amministrazione comunale che, col passo felpato di chi ha cambiato idea per la quinta volta, ha annunciato che lì dentro non ci finiranno solo i vigili, ma pure Anagrafe e Stato Civile. Una scoperta clamorosa, quasi rivoluzionaria: spendere 1 milione e 700 mila euro di PNRR per fare solo l’ufficio dei vigili forse era un’ideina così così. A dirlo, senza troppi giri di parole, è Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, che tradotto dal politichese suona più o meno così: “Ve l’avevamo detto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Castiglion Fiorentino, ex macelli: si muove qualcosa. Tranquilli, non è un fantasma (è il Comune)

Realismo castiglionese.

