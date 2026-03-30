Il giornalista sportivo ha commentato l’Italia di Rino Gattuso alla vigilia del match contro la Bosnia, invitando a riporre fiducia nel tecnico e nel gruppo di giocatori. Ha sottolineato l’importanza di cercare energia e determinazione in vista della partita, senza fare supposizioni o considerazioni personali. La sua analisi si concentra sull’attuale situazione della nazionale prima dell’incontro ufficiale.

Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, nel suo solito appuntamento con l'editoriale su TMW, ha voluto spendere alcune parole sull'Italia di Gennaro Gattuso. La Nazionale Italiana, domani sera sarà impegnata nella finale playoff per accedere ai Mondiali contro la Bosnia-Erzegovina. Ecco, di seguito, le parole di Bucchioni in merito: Nazionale, le parole di Bucchioni alla vigilia della finale playoff: "Siamo alla vigilia di Bosnia-Italia, una finale già complicata, condita dalle solite polemiche e dal meteo. L’Italia del pallone ha il fiato sospeso: mondiale o non mondiale? Fidiamoci di Gattuso e di questo gruppo, cerchiamo energia per tutto il nostro calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bucchioni sull’Italia: “Fidiamoci di Gattuso e di questo gruppo, cerchiamo energia”

Articoli correlati

Allenamento Italia, Scamacca e Bastoni in gruppo! Le prime indicazioni sull’idea di Gattuso per l’attaccoMercato Roma, in bilico il futuro di Pellegrini? C’è una super rivale alla finestra! Kean Milan, la clausola spaventa i rossoneri? Tare cambia...

Gennaro Gattuso verso i playoff mondiali: “Non siamo degli scappati di casa. Questo gruppo merita una gioia”La conferenza stampa del CT Gennaro Gattuso ha inaugurato ufficialmente il breve raduno di preparazione della Nazionale italiana di calcio in vista...

Tutti gli aggiornamenti su Bucchioni sull'Italia Fidiamoci di...

Argomenti discussi: Bucchioni: Locatelli-Frattesi, scambio Juve-Inter in chiave nazionale. Un regista alla Lobotka per...

Bucchioni su Bosnia-Italia: Fidiamoci di Gattuso e di questo gruppoEnzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così dell'Italia e della sfida di domani sera contro la Bosnia-Erzegovina: Siamo alla vigilia di Bosnia-Italia, una finale già complicat ... msn.com

Bucchioni: Gattuso ha costruito sulla rabbia, ora l’Italia è un’altra cosa rispetto al 2018. Fiducioso per il MondialeA Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Enzo Bucchioni. Di seguito un estratto dell'intervista del giornalista. ilnapolionline.com