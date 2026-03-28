Allenamento Italia Scamacca e Bastoni in gruppo! Le prime indicazioni sull’idea di Gattuso per l’attacco

Durante l’allenamento dell’Italia, Scamacca e Bastoni sono stati inclusi nel gruppo dei calciatori che si preparano per la prossima partita, dopo il successo di 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Le indicazioni fornite suggeriscono alcune linee sulla strategia di Gattuso per l’attacco, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sulla formazione definitiva.

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