Il regista vietnamita-americano Bao Nguyen, noto per i suoi documentari, ha recentemente raccontato il suo ultimo progetto dedicato ai BTS. Descrivendo il film, Nguyen ha paragonato la band a Ulisse e i loro fan a Penelope, affermando di aver avuto la sensazione di assistere a un'odissea. La sua carriera si è sviluppata negli ultimi dieci anni attraverso opere che approfondiscono vari aspetti della cultura contemporanea.

Nell'ultimo decennio, il regista vietnamita-americano Bao Nguyen si è fatto una reputazione grazie a documentari incisivi e di grande impatto visivo che analizzano un'ampia gamma di fenomeni culturali. Ad esempio, in The Stringer (2025), si è impegnato a raccontare la paternità della famosa foto "Napalm Girl" e le sue implicazioni sulla guerra del Vietnam. In Be Water (2020), invece si è occupato dell'eredità di Bruce Lee soffermandosi particolarmente sul contesto di razzismo sistemico che ha incontrato lungo la sua carriera. La gamma dei documentati girati da Nguyen si estende anche a progetti più mainstream, come The Greatest Night in Pop, a raccontare la genesi e realizzazione della hit We Are the World e Live From New York!, a ripercorrere quattro decenni di Saturday Night Live. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - BTS: Il Ritorno, il regista Bao Nguyen: «Mi sembrava di assistere all'Odissea. I BTS erano Ulisse, e l'ARMY era Penelope»

Articoli correlati

I BTS si preparano per il tanto atteso ritorno con un concerto in streaming su Netflix e il documentario “BTS: The Return”Dopo aver annunciato il loro quinto album, Arirang, in uscita il 20 marzo, e il conseguente tour mondiale, i BTS saranno al centro di altre due...

Perché BTS: Il Ritorno di Netflix soddisfa i fan solo a metàSono parte dell'ARMY dei BTS, dentro quel segmento globale che si è avvicinato al fandom grazie a Dynamite.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bao Nguyen

Temi più discussi: BTS: IL RITORNO, la storia dei sette ragazzi che hanno conquistato il mondo dal 27 marzo su Netflix; I BTS pubblicano il loro attesissimo album Arirang e il singolo Swim; Playlist #150. BTS, Anna Calvi, Dimartino, Achille Lauro; I BTS tornano ufficialmente dopo 4 anni: il primo show live e lo spettacolo di droni.

BTS: Il RitornoBTS Il Ritorno, scheda del film documentario di Bao Nguyen sulle superstar del kpop BTS, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e i ... comingsoon.it

BTS – Il ritorno, il documentario che celebra e racconta il grande ritorno della band cult su NetflixNetflix svela il trailer e il poster ufficiali di BTS – Il ritorno, il documentario che racconta l’attesissimo ritorno delle superstar del pop, disponibile solo su Netflix dal 27 marzo 2026. Diretto ... teleblog.it

#interviste Come il regista di BTS: THE RETURN ha catturato una band in transizione "Sembrava l'Odissea", racconta a GQ il documentarista BAO NGUYEN. "I BTS erano Ulisse e gli ARMY erano Penelope, in trepidante attesa del ritorno". GQ: Trovo molto inte - facebook.com facebook

IG| Post di BAO NGUYEN con i BTS [Trad.]"Che settimana! Da Los Angeles a Seul, poi a New York e di nuovo a Los Angeles, è stato un turbine portare BTS: The Return in giro per il mondo e condividerlo con il pubblico in modi così significativi. Sto ancora c x.com