Un nuovo documentario su BTS disponibile su Netflix ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. La produzione, intitolata

Sono parte dell'ARMY dei BTS, dentro quel segmento globale che si è avvicinato al fandom grazie a Dynamite. Infatti, sebbene RM, Jungkook, V, Suga, Jin, Jimin e J-Hope siano attivi dal 2013, ho scoperto la band K-pop solo nel 2020, quando hanno pubblicato la loro prima hit in lingua inglese, Dynamite, appunto. Per me si è rivelata quasi una benedizione: all'epoca il mondo era in pieno lockdown e improvvisamente mi ha aperto un universo multimediale di contenuti divertenti ed emozionanti in cui immergermi. Oltre agli album, ai video musicali, ai filmati dei concerti, alle interviste e ai live streaming, il modo in cui ho approfondito la mia... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché BTS: Il Ritorno di Netflix soddisfa i fan solo a metà

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