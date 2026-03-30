Le qualifiche hanno evidenziato le difficoltà delle vetture Mercedes nel partire, ma in gara sono riuscite a recuperare posizioni. La McLaren è tornata in evidenza grazie a una strategia efficace e a un buon passo in corsa. Anche a Suzuka le W17 hanno mostrato problemi nella partenza, ma si sono risollevate nel corso della competizione, mantenendo un buon ritmo di recupero.

A livello tecnico, il GP del Giappone ha messo in risalto due elementi sopra tutti gli altri. La Mercedes resta vulnerabile in partenza, ma poi riesce, grazie soprattutto — anche se non solo — all’efficacia della propria power unit, a recuperare rapidamente terreno. E poi c'è la McLaren, tornata a prestazioni degne del team campione del mondo in carica. Il primo dato, nel caso specifico del poleman e poi vincitore Antonelli, è stato sicuramente amplificato da uno stacco della frizione non preciso in partenza, operato da Kimi, che al termine della gara ha ammesso di dover migliorare l’efficacia delle proprie partenze. Come avevamo già... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brutte partenze e poi vittorie: il paradosso Mercedes. E la McLaren è tornata: perchè?

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