Perché a Melbourne la McLaren di Norris ha preso 50 secondi da Mercedes pur avendo lo stesso motore

Durante il Gran Premio d'Australia del 2026, Norris ha concluso la gara a circa 50 secondi da Russell, nonostante entrambe le vetture utilizzino lo stesso motore Mercedes. La differenza si evidenzia nello sfruttamento del motore, nel software di gestione e nel grip in curva, fattori che influenzano le prestazioni complessive delle monoposto.

Nel GP d'Australia della F1 2026 Norris ha chiuso a 50 secondi da Russell nonostante la stessa power unit Mercedes: il gap sta nello sfruttamento del motore, nel software e nel grip in curva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

F1, i responsi del venerdì di Melbourne: Mercedes come da attese, McLaren è già davanti, Ferrari insegueI primi verdetti arriveranno solamente domani al termine del Q3, ma nel frattempo si è disputata un’interessante giornata di prove libere a Melbourne...

McLaren elogia la potenza del motore Mercedes in Formula 1Una prima fase di test ha acceso l’interesse sul tema della Power Unit Red Bull, con particolare attenzione alla gestione dell’energia lungo i...

Altri aggiornamenti su Perché a Melbourne la McLaren di Norris...

Temi più discussi: Norris, problemi nelle FP1 del GP Australia 2026: la sua McLaren viene 'smontata'. VIDEO; McLaren, Piastri e Norris spiegano perché non iniziare la stagione davanti non sarebbe un 'dramma'; GP Australia, McLaren: Piastri e Norris cauti ma ottimisti; F1 | McLaren, inizio col botto: Piastri sbatte prima del via e non prenderà parte alla gara.

Norris, problemi nelle FP1 del GP Australia: la sua McLaren viene 'smontata'. VIDEOAvvio non certo promettente per il campione del mondo, che nelle FP1 a Melbourne ha girato pochissimo a causa di un problema alla sua McLaren. Durante la sessione i meccanici hanno smontato la carrozz ... sport.sky.it

F1 | Norris duro: Regole sbagliate. Siamo passati dalle migliori vetture di sempre alle peggioriIl britannico della McLaren non ha nascosto tutto il suo disappunto per un regolamento che non lo convince dal punto di vista del piacere di guida, data la necessità di tenere sempre sotto controllo c ... it.motorsport.com

NORRIS: “LA FERRARI HA LA MIGLIOR MACCHINA IN PERCORRENZA DI CURVA, MCLAREN INDIETRO” “Penso che la Ferrari, da quello che vediamo chiaramente, abbia la macchina migliore. Le loro velocità in curva sono incredibili. Quindi, per noi egu - facebook.com facebook