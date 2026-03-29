Il pilota di 42 anni, attualmente co-proprietario di RFK Racing, si appresta a disputare la sua 600ª gara alla Martinsville Speedway. Finora ha ottenuto 36 vittorie in carriera. L’obiettivo di Keselowski è di arrivare a 800 partenze complessive entro la fine del 2031.

Brad Keselowski raggiungerà il suo 600° partenza in carriera alla Martinsville Speedway. Il pilota di 42 anni, co-proprietario di RFK Racing, punta a raggiungere le 800 partenze totali entro la stagione 2031. Nonostante un infortunamento al polpaccio all’inizio del campionato 2026, il campione ha dimostrato competitività immediata con un quinto posto alla Daytona 500 e una prestazione quasi vincente a Darlington. Solo 34 piloti nella storia della NASCAR hanno raggiunto questo traguardo esclusivo. Un traguardo storico tra i pochi eletti. Solo trentaquattro corridori su quasi tremila che hanno iniziato una gara della serie Cup hanno toccato questa cifra magica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Keselowski: 600 partenze, 36 vittorie e l’ambizione del 2031

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