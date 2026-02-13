Le ultime in casa bianconera Brutte notizie per il difensore D’Alessandro Rottura del legamento crociato | stagione finita

Le ultime in casa bianconera riguardano il difensore D’Alessandro, che si è sottoposto a un intervento dopo aver subito una rottura del legamento crociato, mettendo fine alla sua stagione. La notizia circola in modo particolare perché il giocatore si era infortunato durante l’ultimo match e ora si prepara a un lungo recupero. La “rivoluzione” di febbraio del Viareggio ha portato anche a due cambi nello staff tecnico, con l’addio non solo dell’allenatore Walter Vangioni ma anche del vice Avio Landi, entrambi sostituiti nelle recenti mosse di mercato.

La “rivoluzione“ di febbraio operata dal Viareggio ha visto due cambiamenti nello staff tecnico perché oltre all’allenatore Walter Vangioni è andato via anche il vice legato a lui Avio Landi. E come nuovo allenatore in seconda, almeno per ora, al fianco del nuovo tecnico Lorenzo Fiale ci sarà Gianmarco Orlandi che era già con lui nel settore giovanile bianconero. Al posto di Fiale alla guida della squadra Allievi delle zebre è andato Maxime Del Chiaro che quest’anno aveva i 2015 assieme ad Andrea Ricci (al quale adesso hanno affiancato Marco Giusti che è uno dei preparatori motori del vivaio viareggino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il difensore del Sassuolo Candè ha subito una rottura del legamento crociato, che pone fine anticipata alla sua stagione.

