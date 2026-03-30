Il 30 marzo 2026, a Minneapolis, il cantautore ha portato sul palco un messaggio di speranza e resistenza, con testi che richiamano eventi drammatici avvenuti in città. Durante il concerto, ha ricordato due persone decedute e ha evidenziato le violenze e le difficoltà vissute dalla comunità locale. La performance ha avuto come tema principale la sfida tra valori di speranza e le tensioni di un’America in crisi.

Minneapolis, Stati Uniti, 30 marzo 2026 – “E c’erano orme insanguinate lì dove avrebbe dovuto esserci pietà E due morti, lasciati a morire sulle strade innevate Alex Pretti e Renee Good ” canta Bruce Springsteen in “Streets of Minneapolis”. Due mesi dopo la neve è scomparsa, ma i marciapiedi di Nicollet Avenue e Portland Avenue South rimangono una ferita aperta pure ora che “l’esercito privato di Re Trump” se n’è andato. Davanti ad un quartiere che con la primavera sembra aver ritrovato il suo respiro, difficile immaginare come questi bar, questi esercizi commerciali ben tenuti, nei giorni delle proteste si siano ritrovati la guerra fuori dalla porta, tra i lacrimogeni e i proiettili di plastica sparati dai federali e la gente che vomitava per le esalazioni ammassata dietro le auto nei parcheggi o rifugiata dentro negozi e ristoranti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bruce Springsteen a Minneapolis, l’America del Boss sfida King Trump: “Speranza e coraggio contro l’incubo reazionario e la guerra”

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