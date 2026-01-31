Bruce Springsteen a Minneapolis contro Ice e Trump sulla chitarra la scritta arrest the president
Durante un concerto a Minneapolis, Bruce Springsteen ha mostrato ancora una volta il suo impegno politico. Ha suonato un nuovo brano dedicato a Renee Good e Alex Pretti, con un messaggio chiaro sulla chitarra:
Bruce Springsteen non si è tirato indietro e si è presentato a Minneapolis per partecipare a un evento di protesta contro l’Ice, l’agenzia americana per il controllo dell’immigrazione. Il “Boss” si è esibito sul palco cantando Streets of Minneapolis, brano da lui appena composto proprio sulle vicende degli ultimi tempi, e sulla sua chitarra una chiarissima scritta di protesta contro il presidente Usa Donald Trump: “Arrest the president”. Bruce Springsteen a Minneapolis Bruce Springsteen non si tira mai indietro di fronte all’attualità e non ha mai avuto paura di esprimere le sue idee e le sue posizioni politiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it
