Durante un concerto a Minneapolis, Bruce Springsteen ha mostrato ancora una volta il suo impegno politico. Ha suonato un nuovo brano dedicato a Renee Good e Alex Pretti, con un messaggio chiaro sulla chitarra:

Bruce Springsteen non si è tirato indietro e si è presentato a Minneapolis per partecipare a un evento di protesta contro l’Ice, l’agenzia americana per il controllo dell’immigrazione. Il “Boss” si è esibito sul palco cantando Streets of Minneapolis, brano da lui appena composto proprio sulle vicende degli ultimi tempi, e sulla sua chitarra una chiarissima scritta di protesta contro il presidente Usa Donald Trump: “Arrest the president”. Bruce Springsteen a Minneapolis Bruce Springsteen non si tira mai indietro di fronte all’attualità e non ha mai avuto paura di esprimere le sue idee e le sue posizioni politiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bruce Springsteen a Minneapolis contro Ice e Trump, sulla chitarra la scritta "arrest the president"

Approfondimenti su Bruce Springsteen Minneapolis

Durante un concerto di beneficenza a favore delle vittime dell’Ice, Bruce Springsteen ha sorpreso il pubblico con un gesto forte.

Bruce Springsteen ha fatto una sorpresa sul palco di Minneapolis durante un concerto di beneficenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bruce Springsteen Minneapolis

Argomenti discussi: Bruce Springsteen pubblica il brano Streets of Minneapolis; Bruce Springsteen canta l’orrore di Minneapolis: Il mio brano una risposta al terrore di Stato; Bruce Springsteen ha dedicato una canzone a chi protesta a Minneapolis; Sangue, terrore, misericordia: la canzone di Springsteen per Minneapolis parola per parola.

Il video di Bruce Springsteen che ha partecipato a sorpresa a un concerto a Minneapolis contro l’ICEVenerdì pomeriggio Bruce Springsteen è stato l’ospite a sorpresa di un concerto di beneficenza organizzato a Minneapolis da Tom Morello, storico chitarrista dei Rage Against The Machine, per raccoglie ... ilpost.it

Bruce Springsteen sul palco dell’evento contro l’Ice a Minneapolis: A volte bisogna prenderli a calci nei dentiQualche giorno fa il cantante di Born in The Usa aveva pubblicato Streets of Minneapolis in omaggio a Good e a Pretti ... ilfattoquotidiano.it

Bruce Springsteen è a Minneapolis per protestare contro le azioni dell'Ice. Il musicista è salito sul palco di un evento di raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti, i due cittadini americani uccisi da agenti dell'Ice mentre protestavano contro la stretta anti-migr - facebook.com facebook

#Minneapolis Bruce #Springsteen a sorpresa ha cantato a un evento per la raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti, uccisi dagli agenti Ice. Sulla chitarra la sfida a Trump con le parole “Arrest the President”. Tra i brani cantati da The Boss “Street of Minne x.com