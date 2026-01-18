Minneapolis Bruce Springsteen contro Trump | L’Ice dovrebbe andarsene

Durante un concerto in New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso la sua posizione sulla situazione a Minneapolis e sull’amministrazione Trump, affermando che l’Ice dovrebbe lasciar perdere. Springsteen ha sottolineato l’importanza del rispetto per la legge e l’uguaglianza, criticando le politiche che alimentano divisioni e tensioni negli Stati Uniti. Le sue parole riflettono una presa di posizione chiara e rispettosa, nel contesto di un dibattito ancora aperto a livello nazionale.

Bruce Springsteen torna a parlare contro l’amministrazione Usa e in particolare il presidente, Donald Trump, per quanto sta accadendo a Minneapolis, durante un concerto in New Jersey: “Se credi nel potere della legge e che nessuno è al di sopra di essa. Se ti opponi alle truppe federali mascherate, pesantemente armate, che invadono una città americana, usando le tattiche della Gestapo contro i nostri concittadini. Se credi di non meritare di essere ucciso per aver esercitato il tuo diritto americano di protestare, invia un messaggio a questo presidente, come ha detto il sindaco di quella città, l’Ice dovrebbe andarsene da Minneapolis”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Minneapolis, Bruce Springsteen contro Trump: “L’Ice dovrebbe andarsene” Leggi anche: SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA, la sountrack ufficiale del film dedicato a Bruce Springsteen Minneapolis, in migliaia contro l'Ice

A Minneapolis, circa 5.000 persone hanno partecipato a una manifestazione per ricordare Renee Nicole Good, una donna di 37 anni uccisa mercoledì da un agente ICE durante un’operazione anti-immigrazione. La protesta ha riunito cittadini che chiedono maggiore chiarezza e responsabilità in seguito all’evento. La mobilitazione riflette le tensioni e le preoccupazioni della comunità locale riguardo alle politiche di controllo migratorio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. La risposta di Minneapolis al crimine dell'agente di ICE, che alcuni negli Stati Uniti definiscono la Gestapo anti immigrati di Trump. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.