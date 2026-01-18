Minneapolis Bruce Springsteen contro Trump | L’Ice dovrebbe andarsene
Durante un concerto in New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso la sua posizione sulla situazione a Minneapolis e sull’amministrazione Trump, affermando che l’Ice dovrebbe lasciar perdere. Springsteen ha sottolineato l’importanza del rispetto per la legge e l’uguaglianza, criticando le politiche che alimentano divisioni e tensioni negli Stati Uniti. Le sue parole riflettono una presa di posizione chiara e rispettosa, nel contesto di un dibattito ancora aperto a livello nazionale.
Bruce Springsteen torna a parlare contro l’amministrazione Usa e in particolare il presidente, Donald Trump, per quanto sta accadendo a Minneapolis, durante un concerto in New Jersey: “Se credi nel potere della legge e che nessuno è al di sopra di essa. Se ti opponi alle truppe federali mascherate, pesantemente armate, che invadono una città americana, usando le tattiche della Gestapo contro i nostri concittadini. Se credi di non meritare di essere ucciso per aver esercitato il tuo diritto americano di protestare, invia un messaggio a questo presidente, come ha detto il sindaco di quella città, l’Ice dovrebbe andarsene da Minneapolis”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Minneapolis, in migliaia contro l'Ice
A Minneapolis, circa 5.000 persone hanno partecipato a una manifestazione per ricordare Renee Nicole Good, una donna di 37 anni uccisa mercoledì da un agente ICE durante un’operazione anti-immigrazione. La protesta ha riunito cittadini che chiedono maggiore chiarezza e responsabilità in seguito all’evento. La mobilitazione riflette le tensioni e le preoccupazioni della comunità locale riguardo alle politiche di controllo migratorio.
La risposta di Minneapolis al crimine dell'agente di ICE, che alcuni negli Stati Uniti definiscono la Gestapo anti immigrati di Trump. - facebook.com facebook
