Cristian Brocchi, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da Sportmediaset riguardo a due episodi recenti. Ha commentato l’esultanza di Dimarco, affermando che si sarebbe potuto evitare, e ha parlato di Gattuso, senza specificare ulteriori dettagli. La discussione ha riguardato situazioni avvenute nel mondo del calcio, senza approfondimenti sulle motivazioni o sui contesti specifici.

Cristian Brocchi, ex calciatore rossonero, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset in merito alla Nazionale Italiana di Calcio. L'ex rossonero ha voluto commentare in primis l'esultanza di Federico Dimarco e altri giocatori azzurri dopo la vittoria della Bosnia ai danni del Galles, per poi spostarsi a parlare di Gattuso. Ecco, di seguito, le sue parole: "L'esultanza di Dimarco? Si poteva evitare di farla vedere. In questo momento siamo tutti italiani e bisognerebbe evitare qualsiasi cosa possa generare polemiche. giocatori hanno già tantissimo peso sulle spalle e bisogna essere in grado di essere positivi e aiutarli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Brocchi: “L’esultanza di Dimarco? Si poteva pure evitare. Gattuso? Credo che abbia…”

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