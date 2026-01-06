Svizzera | Amb Balzaretti ' tragedia che si poteva evitare mancanze e omissioni' **

L'ambasciatore Balzaretti commenta la tragedia in Svizzera, sottolineando che, nonostante leggi rigorose, mancanze e omissioni hanno contribuito all'evento. Secondo lui, questa tragedia era evitabile e richiama l'importanza di rispettare le normative per prevenire simili incidenti. La riflessione evidenzia la necessità di un’attenzione costante alle norme e alle procedure per garantire la sicurezza.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Sicuramente questa tragedia era evitabile. Le leggi ci sono e sono severe da noi quanto lo sono nell'Unione europea. Ci sono state mancanze nell'applicazione delle leggi nei controlli. Mancanze e omissioni" di cui si occuperà l'inchiesta in corso. Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post. 🔗 Leggi su Iltempo.it

